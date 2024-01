Theo Hernandez tra rinnovo e addio al AC Milan: il futuro dipende solo da questo aspetto

Theo Hernandez tra rinnovo e addio al Milan: il futuro del terzino francese dipende solo da questo aspetto

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez, per il quale in estate potrebbero tornare a bussare alla porta del Milan big del calibro di PSG e Bayern Monaco.

Tuttavia il terzino francese non avrebbe intenzione al momento di lasciare i rossoneri e per questo non è da escludere che nel corso della prossima estate possa avviare insieme al club i contatti per studiare un nuovo rinnovo.

