Theo Hernandez lascia il AC Milan? In estate può dire addio a sorpresa, lo scenario

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan. In tal senso in estate potrebbe salutare a sorpresa Theo Hernandez

Tra i calciatori che potrebbe lasciare il calciomercato Milan c’è anche Theo Hernandez: il francese, proprio come Tonali un anno fa, non è sulla lista dei cedibili ma potrebbe fare le valigie in caso di un’offerta irrinunciabile.

Sulle sue tracce come riportato da la Gazzetta dello Sport c’è da tempo il PSG. Lì ritroverebbe il fratello Lucas.

