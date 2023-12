Theo Hernandez AC Milan, colloqui in corso con l’agente: cosa succede

Theo Hernandez Milan, colloqui in corso con l’agente del terzino francese: cosa succede e tutte le ultime novità

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere ancora per molto tempo al Milan, o almeno questo è nell’idea del club rossonero l’obiettivo in vista del futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero già in corso i colloqui con l’agente del terzino francese per provare a trovare un’intesa per prolungare ancora il contratto.

