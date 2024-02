Theate avverte: «Per lo Seconda Stella l’Fc Internazionale è abituata a giocarsi il titolo ma è ancora lunga» #Intervista

Pubblicità

Il difensore del Rennes ed ex Bologna, Arthur Theate, ha detto la sua sulla Serie A e sulla lotta scudetto tra Inter, Juve e Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arthur Theate, ex difensore del Bologna, ora al Rennes, si è espresso così riguardo la lotta scudetto in Serie A che coinvolge Inter, Juve e Milan (sua prossima avversaria in Europa League).

SERIE A – «Il Bologna di Thiago Motta gioca un calcio magnifico, simile al suo allenatore, un calcio molto diverso da quello praticato da tutte le altre squadre. Mi ci sarei divertito anch’io. Spero si qualifichino per l’Europa. Per lo scudetto, certo l’Inter è più abituata a giocarsi il titolo che ha vinto tre stagioni fa con Romelu Lukaku, ma è ancora lunga».

