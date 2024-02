Tiago Djalò ha preso parte all’allenamento congiunto che la Juve ha svolto con il Chisola. Il portoghese si sta inserendo nei meccanismi bianconeri

Ieri, la Juve ha scolato un allenamento congiunto con il Chisola per mettere minuti nelle gambe a chi ha giocato poco nel match contro l’Inter. Come rivelato dal Corriere dello Sport, tra i giocatori che hanno preso parte al test c’era Tiago Djaló.

Pubblicità

Il portoghese si sta inserendo nei meccanismi bianconeri e le risposte sembrano essere buone. Tiago Djalò, ieri, ha giocato in una difesa a tre insieme a Rugani e Alex Sandro.

Pubblicità

The post Test positivo per Tiago Djaló con il Chisola: cosa filtra appeared first on Juventus News 24.