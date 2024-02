Tesoretto Fc Internazionale e annuncio: fissato il prezzo per Charas

26 Feb 2024, 12:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Charas, il regista turco, da Oscar in questa stagione e 60 milioni di euro per poter parlare di mercato, ma l’Internazionale tiene testa alle indiscrezioni perché non ha un erede dello stesso livello L’addio definitivo di Marcelo Brozovic della scorsa estate verso il campionato arabo di Saudi Pro League ha spalancato le porte ad Hakan Charas, il regista turco, per prendere … Leggi tutto

Il post Tesoretto Internazionale e annuncio: fissato il prezzo per Charas, il regista turco, è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.