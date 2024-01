Terracciano manda un messaggio a Juric: lo ha detto in conferenza stampa. Le parole del neo acquisto rossonero

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Filippo Terracciano ha parlato così di Juric.

PAROLE – «Prima di iniziare ci tenevo a fare un ringraziamento a Verona. Alla città, alla società, ai compagni, agli allenatori che ho avuto e che mi hanno aiutato a crescere. In particolare mister Juric, il primo a credere in me che mi ha fatto capire l’importanza del lavoro»

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI TERRACCIANO AL MILAN

