Terracciano al AC Milan, l’agente D’Amico fa chiarezza: «C’è una cosa che non posso dire»

L’agente di Filippo Terracciano, Andrea D’Amico, ha parlato così del futuro dell’obiettivo del Milan. Le sue dichiarazioni

Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze per fare chiarezza sul futuro del difensore del Verona, obiettivo del calciomercato Milan.

PAROLE – «Non sono stato al Viola Park, capisco il momento di calciomercato ma posso confermare non tanto i contatti, quanto tanti interessamenti. Chi prende Filippo si assicura quattro giocatori in uno, può fare tanti ruoli anche se sono convinto che a destra possa diventare un campione. Le cose sono concrete solo quando c’è la firma, non posso dire che lascerà il Verona senza che le cose siano fatte».

