Terracciano al AC Milan: inVS per il nuovo obiettivo in difesa. Cosa succede

Terracciano al Milan: incontro per il nuovo obiettivo in difesa. Cosa succede per il calciatore in forza al Verona

Il calciomercato Milan ha posato gli occhi su Filippo Terracciano per rinforzare la sua difesa in vista di gennaio.

Come riportato da Alfredo Pedullà, tra un’ora o poco più ci sarà un incontro a Casa Milan con Andrea D’Amico, agente del difensore. Ulteriore conferma che i rossoneri stanno lavorando per arrivare agli accordi, per sapendo che ci sono altre squadre interessate al 2003.

