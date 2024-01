Terracciano-AC Milan, rossoneri infastiditi dal Verona! Colpo a rischio? La circostanza

Terracciano-Milan, il club rossonero infastidito col Verona che vuole creare l’effetto asta: a questo condizioni l’operazione salta

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan è ancora in pressing per Terracciano del Verona ma la trattativa rischia di complicarsi.

Furlani e Moncada, dopo aver raggiunto l’accordo sul contratto con il giocatore dopo l’incontro con D’Amico, hanno offerto 4 milioni di euro al Verona. Gli scaligeri però chiedono 6 milioni e puntano a creare una vera e propria asta che veda protagoniste anche Juve, timido sondaggio ieri, e Napoli. Un atteggiamento che ha infastidito i dirigenti del Diavolo. A queste condizioni l’affare salta.

The post Terracciano-Milan, rossoneri infastiditi dal Verona! Colpo a rischio? La situazione appeared first on Milan News 24.