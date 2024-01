Terracciano AC Milan DIRETTA: il racconto della prima giornata del nuovo acquisto rossonero – NEWS e NEWS

Terracciano Milan LIVE: il racconto della prima giornata del nuovo acquisto rossonero – FOTO e VIDEO

È Filippo Terracciano il secondo rinforzo di gennaio del calciomercato Milan. Il difensore si sottopone oggi alle visite mediche di rito, per poi porre la firma sul nuovo contratto. Milannews24 segue LIVE la prima giornata in rossonero con tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 7.30 – Filippo Terracciano, arrivato a Milano nella serata di ieri, dovrebbe iniziare le visite intorno alle ore 9.00.

IN AGGIORNAMENTO

