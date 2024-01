Terracciano AC Milan DIRETTA: è arrivata la firma sul contratto – NEWS e NEWS

Terracciano Milan LIVE: il racconto della prima giornata del nuovo acquisto rossonero – FOTO e VIDEO

È Filippo Terracciano il secondo rinforzo di gennaio del calciomercato Milan. Il difensore si sottopone oggi alle visite mediche di rito, per poi porre la firma sul nuovo contratto. Milannews24 segue LIVE la prima giornata in rossonero con tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 7.30 – Filippo Terracciano, arrivato a Milano nella serata di ieri, dovrebbe iniziare le visite intorno alle ore 9.00.

Ore 9:15 – Iniziano le visite mediche di Terracciano presso la clinica La Madonnina.

Filippo #Terracciano è arrivato alla clinica la Madonnina per sottoporsi alle visite mediche con il #Milan pic.twitter.com/mcoh6HBhwC — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Ore 13.30 – Terracciano ha concluso la prima parte di visite mediche alla Madonnina. Ora è atteso per l’idoneità.

Finita la prima parte di visite mediche per #Terracciano, ora l’idoneità sportiva #Milan pic.twitter.com/tqMOJRz8s0 — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Ore 13.45 – Iniziano i test di idoneità sportiva per Terracciano.

#Terracciano arrivato all’idoneità sportiva. Terminata arriverà la firma con il #Milan pic.twitter.com/hOmzZ63e6F — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Ore 14.10 – Superata anche l’idoneità sportiva per Terracciano. Ora direzione Casa Milan per la firma sul contratto.

Superata anche l’idoneità sportiva. #Terracciano ora verso Casa #Milan per la firma con i rossoneri pic.twitter.com/V5GJt5WqEa — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Ore 14.15 – Piccola sosta in hotel per il nuovo acquisto rossonero, che dovrebbe presentarsi a Casa Milan per la firma intorno alle ore 16.

Ore 15.20 – Scelto anche il numero di maglia che indosserà il classe 2003: sarà il 38, visto che il 24 da lui indossato all’Hellas è occupato da 5 stagioni da Simon Kjaer.

Ore 16.05 – Terracciano ha lasciato l’hotel per dirigersi a Casa Milan.

#Terracciano lascia l’hotel, accompagnato dall’ agente D’Amico per dirigersi a Casa #Milan per la firma. Foto e autografi con i tifosi pic.twitter.com/TSusZlKddj — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Ore 16.15 – Terracciano arrivato in sede per la firma sul contratto col Milan.

#Terracciano arrivato in sede. Pronta la firma con il #Milan pic.twitter.com/xMLydz82XV — Milan News 24 (@Milannews24_com) January 8, 2024

Ore 16.45 – Terracciano ha firmato il suo contratto con il Milan.

