Terracciano AC Milan: c’è una curiosità che lo lega a…Mister Stefano Pioli! RETROSCENA

Terracciano Milan: c’è una curiosità che lo lega a…Pioli! RETROSCENA riguardante l’obiettivo dei rossoneri in difesa

Come riferito da Gazzetta.it, la prima richiesta del Verona per Filippo Terracciano sarà nell’ordine dei 6-7 milioni, con il difensore ovviamente molto interessato e il Milan in fase di riflessione.

Se l’operazione si farà, si farà a gennaio. C’è anche una piccola curiosità che riguarda il classe 2003: Antonio Terracciano, papà di Filippo, è stato compagno di squadra di Stefano Pioli al Verona e al Fiorenzuola.

