Terracciano AC Milan, c’è la firma sul contratto: attesa per l’ufficialità

Terracciano-Milan, il calciatore proveniente dal Verona ha appena firmato il suo contratto con il club rossonero: attesa per l’ufficialità

Filippo Terracciano, nuovo acquisto del calciomercato Milan, ha da pochi minuti firmato il suo contratto con il club rossonero.

A questo punto c’è attesa per il comunicato ufficiale: con ogni probabilità l’ex Verona sarà a disposizione di Pioli già per la sfida di mercoledì contro l’Atalanta in Coppa Italia.

