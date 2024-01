Terracciano AC Milan a un passo: in giornata nuovi contatti. ULTIME

Terracciano Milan a un passo: in giornata nuovi contatti tra le parti per cercare di chiudere l’affare. ULTIME

Filippo Terracciano è sempre più vicino al Milan: questo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, che su Twitter svela anche i dettagli e gli ultimi aggiornamenti dell’affare.

Operazione col Verona da circa 5 milioni di euro per il terzino, per il quale è pronto un contratto fino al 2028. Previsti in giornata nuovi contatti tra le parti per cercare di chiudere l’affare.

