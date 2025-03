L’uso dei terpeni della cannabis nella gestione del dolore: uno studio dell’Università dell’Arizona

L’evidente potenziale terapeutico dei terpeni della cannabis per il trattamento del dolore cronico e patologico, con focus sulla fibromialgia e sul dolore post-operatorio.

Introduzione

Recenti sviluppi nella ricerca scientifica sui terpeni della Cannabis sativa offrono nuove prospettive per il trattamento del dolore cronico, una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Un comunicato stampa diffuso dall’Università dell’Arizona (U of A) il 11 marzo 2025 ha messo in evidenza i risultati di uno studio che esplora l’uso di quattro specifici terpeni nella gestione del dolore, con particolare attenzione alla fibromialgia e al dolore post-operatorio. Quelli studiati erano il geraniolo, il linalolo, il beta-cariofillene e l’alfa-umulene, e i risultati sono stati pubblicati nel dicembre 2024 sulla rivista Pharmacological Reports.

Lo studio sui terpeni e la loro azione nel dolore cronico

Lo studio in questione ha esaminato il potenziale antinocicettivo dei terpeni attraverso modelli murini di dolore post-operatorio e fibromialgico. Ai topi è stato somministrato uno dei quattro terpeni selezionati in dosi di 200 mg/kg, dopo un intervento chirurgico di incisione della zampa o l’induzione di fibromialgia tramite reserpina. Inoltre, i ricercatori hanno somministrato istradefillina, un antagonista del recettore dell’adenosina A2a (A2a R), per investigare i meccanismi alla base dell’efficacia.

I risultati hanno mostrato un aumento significativo della soglia del dolore nei modelli di dolore cronico e post-operatorio. Tra i terpeni studiati, il geraniolo si è rivelato il più efficace nel ridurre la sensibilità al dolore, seguito dal linalolo e dall’alfa-umulene. Interessante è stato anche il fatto che l’antagonista del recettore A2a ha bloccato gli effetti analgesici dei terpeni, suggerendo che la loro azione avviene proprio attraverso l’interazione con questi recettori.

La scoperta del potenziale dei terpeni come trattamento alternativo

John Streicher, autore dello studio e professore presso l’U of A College of Medicine, ha sottolineato l’importanza della ricerca come opzione terapeutica per il trattamento del dolore cronico. In particolare, Streicher ha dichiarato: “I nostri risultati dimostrano che i terpeni potrebbero non essere adatti per trattare il dolore acuto, come quello derivante da un infortunio, ma risultano promettenti per il trattamento di forme di dolore cronico e patologico.”

Questo studio segna il primo passo nell’indagare l’efficacia dei terpeni nel trattamento del dolore fibromialgico e post-operatorio in modelli preclinici. Se confermato, questo approccio potrebbe ridurre la dipendenza dai farmaci oppioidi e dai cannabinoidi, aprendo la strada a trattamenti alternativi meno rischiosi.

Implicazioni per il trattamento della fibromialgia

La fibromialgia, una condizione caratterizzata da dolore muscolare diffuso e cronico, è difficile da trattare con i metodi convenzionali. Come affermato da Todd Vanderah, direttore del Comprehensive Center for Pain & Addiction dell’U of A Health Sciences, la ricerca potrebbe rappresentare una soluzione innovativa per una popolazione che spesso si trova con opzioni terapeutiche limitate.

Streicher ha aggiunto: “I risultati mostrano che i terpeni potrebbero essere una valida alternativa nel trattamento del dolore fibromialgico, che è spesso sottovalutato e mal trattato. Questo approccio potrebbe realmente fare la differenza per molti pazienti.”

Il ruolo dei terpeni nella medicina naturale

I terpeni, composti aromatici presenti in molte piante, sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antiossidanti. In effetti, le piante di Cannabis sativa contengono una vasta gamma di terpeni, ciascuno con effetti distinti sul corpo umano. L’uso di terpeni per il trattamento del dolore cronico è una direzione che sfrutta il potenziale della natura nel creare molecole con effetti terapeutici, che potrebbero risultare meno invasivi rispetto ai farmaci tradizionali.

Conclusioni e prospettive future

Lo studio dell’U of A ha aperto la strada a una nuova classe di trattamenti naturali per il dolore cronico, che potrebbero un giorno competere con le terapie farmacologiche convenzionali. Se i risultati di questo studio preclinico si confermeranno anche negli studi clinici, i terpeni potrebbero diventare un’opzione terapeutica rivoluzionaria per coloro che soffrono di fibromialgia, dolore post-operatorio e altre forme di dolore cronico.

Questa ricerca, finanziata dai National Institutes of Health, sottolinea l’importanza di continuare a esplorare le potenzialità della Cannabis sativa e dei suoi componenti naturali, che potrebbero portare a una medicina più sicura e accessibile, con il potenziale di migliorare notevolmente la qualità della vita dei pazienti.

In sintesi, i terpeni potrebbero non solo essere un passo avanti nella gestione del dolore cronico, ma anche una chiave fondamentale per evitare l’uso di sostanze farmacologiche con elevato potenziale di abuso.

Riferimenti

Pigott, S. I terpenes della cannabis offrono un potenziale nuovo modo per trattare il dolore della fibromialgia https://healthsciences.arizona.edu/news/releases/cannabis-terpenes-offer-potential-new-way-treat-fibromyalgia-pain (accesso 17 marzo 2025). Seekins, CA.; Welborn, AM.; Schwarz, AM.; Streicher, JM. Alcuni terpenes della Cannabis sativa sono antinocicettivi nei modelli murini di dolore post-operatorio e fibromialgia tramite i recettori dell’adenosina A 2a . Pharmacol. Rep . 2025. DOI: 10.1007/s43440-024-00687-1

