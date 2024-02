Teotino, le parole: «Internazionale F.C.? Ai Super Nerazzurri di Inzaghi piace vincere in 2 modi» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 19:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il giornalista Gianfranco Teotino si è espresso a Sky Sport 24 sul momento dell’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro,

Le parole di Teotino sul momento dell’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «A questo punto sono partite, più punti metti in cascina più potrai guardare alla Champions League, dove lì ci stanno le vere partite importanti. Ci sono 2 tipi di vittorie che vanno bene all’Internazionale: una come quella di #Lecce (al Via Del Mare) dove cambi 7 giocatori e vinci lo stesso dilagando e la seconda quando scontri squadre forti come l’Atalanta che dà ulteriori forze e fiducia in vista delle grandi sfide europee. Ma la squadra ha già l’autostima immagazzinata: sanno di essere forti. Non lasciano niente, sono tutti consapevoli della propria forza. Questo ti manda in campo con tranquillità».

