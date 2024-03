“Teo” Gabbia e Fikayo “Fik” Tomori insieme dal 1′, non succedeva da gennaio 2023 e si giocava a 3 dietro

Pubblicità

19:16, 14 Mar 2024

“Teo” Gabbia e Fikayo “Fik” Tomori insieme dal primo minuto, non succedeva dall’11 gennaio 2023 in una gara di Coppa Italia giocata a Stadio Meazza di San Siro (Milano) contro il Torino, valida per gli ottavi di finale e persa ai tempi supplementari per 0-1.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

