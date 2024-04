Teo “D’Artagnan” Darmian dopo Udinese Fc Internazionale: il post infiamma i fans – NEWS

La gioia di Teo D’Artagnan Darmian dopo la vittoria dell’Internazionale FC in casa dell’Udinese: le parole del difensore Teo D’Artagnan Darmian si è espresso su Instagram dopo la vittoria dell’Internazionale FC in casa dell’Udinese. «Ribaltata» le parole dell’esterno nerazzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Teo D’Artagnan Darmian Official (@matteodarmian36)

