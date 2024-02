Teo “D’Artagnan” Darmian a NEWS, le parole: «Scudetto? Nulla è ancora chiuso, lavoriamo tanto su un aspetto» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 00:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il difensore dell'Internazionale, Matteo Teo "D'Artagnan" Darmian, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la #vittoria* ottenuta contro l'Atalanta

Internazionalevenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Internazionale Atalanta, Matteo Teo “D’Artagnan” Darmian ha analizzato così la #vittoria*.

SULLA VITTORIA – «Oggi fortunatamente è arrivato il gol che ha sbloccato la partita e permesso alla squadra di indirizzare una gara non facile contro una 11 titolari in salute e forte come l’Atalanta, una #vittoria* fondamentale».

SUL CAMPIONATO – «Siamo consapevoli delle nostre qualità ma sappiamo anche che non dobbiamo accontentarci, dobbiamo continuare così, a lavorare bene come stiamo facendo. Nulla è ancora chiuso e dobbiamo proseguire su questa strada».

IL NOSTRO GIOCO UOMO SU UOMO? – «Non so se emerge in questo tipo di gare ma cerchiamo di farlo sempre, lavoriamo tanto sotto questo puto di vista e cerchiamo di riportarlo anche in partita. Con le squadre orientate sull’uomo è qualcosa che può mettere in difficoltà e ci siamo riusciti. Possiamo ancora migliorare e lavoriamo per questo».

L’articolo Teo “D’Artagnan” Darmian a Sky: «Scudetto? Nulla è ancora chiuso, lavoriamo tanto su un aspetto» proviene da Internazionale News 24.