Teo Darmian sui social: «Diluvio, ma fortunatamente sono piovuti anche i 3 punti» #Intervista – NEWS

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, esulta così sui social dopo la grande vittoria ottenuta contro la Roma in campionato

Attraverso il proprio account Instagram, Matteo Darmian ha voluto mandare un messaggio ai tifosi per esultare dopo la vittoria in Roma Inter. L’esterno nerazzurro è stato l’autore del gol del momentaneo pareggio di Thuram del 2 a 2. Partita particolarmente sofferta e pesante anche per via della forte pioggia dell’Olimpico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Darmian Official (@matteodarmian36)

IL MESSAGGIO – « Diluvio sulla capitale, ma fortunatamente sono piovuti anche i 3 punti ».

L’articolo Darmian sui social: «Diluvio, ma fortunatamente sono piovuti anche i 3 punti» – FOTO proviene da Inter News 24.