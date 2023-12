Teo Darmian l’infaticabile: il dato dei minuti in campo è memorabile

Matteo Darmian si prepara all’ennesima partita di questa prima parte di stagione in cui giocherà da titolare. In occasione di Inter-Udinese, infatti, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con una piccola emergenza in difesa, che lo costringerà a far fare gli straordinari ad alcuni giocatori in rosa. In particolare, la buona notizia è che tornerà a disposizione per la panchina Alessandro Bastoni, ma la cattiva notizia è che, oltre al lungodegente Benjamin Pavard (sempre più vicino al rientro), all’infermeria si sono aggiunti anche Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

Le scelte contro i friulani sono quindi obbligate e c’è solo un dubbio da sciogliere: o lanciare Cuadrado dal 1′ – che però non ha più di un’ora nelle gambe – con la difesa composta da Darmian, Acerbi e Carlos Augusto, oppure optare per Bisseck braccetto destro con Darmian che a quel punto scalerebbe a fare il quinto di centrocampo. Ad ogni modo, i due infaticabili della retroguardia saranno in campo per forza: fino ad oggi Darmian ha accumulato 1.201 minuti distribuiti in 17 presenze totali, alle spalle, tra i difensori, del solo Francesco Acerbi, vero highlander della retroguardia: 1.274 minuti in 15 presenze totali per lui.