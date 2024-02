Teo Darmian, e il siparietto con Big Markus Thuram: «Non mi ha ancora ringraziato» #Intervista – NEWS 

Pubblicità

Siparietto divertente tra Matteo Darmian e Marcus Thuram, il terzino svela che l’attaccante non l’ha ancora ringraziato, il motivo nel video

Ennesima dimostrazione dell’ottimo clima che si respira nello spogliatoio dell’Inter. Questo pomeriggio Matteo Darmian si è reso protagonista di un video sul canale X (ex Twitter) della Serie A. Riguardando su un tablet il gol del francese (valido per il momentaneo 2-2 contro la Roma), ha punzecchiato ironicamente il proprio attaccante per non averlo ringraziato per l’assist.

Sei ancora in tempo, Marcus pic.twitter.com/tei39j0qyq — Lega Serie A (@SerieA) February 15, 2024

DARMIAN – «Non mi hai ancora ringraziato, però spero di fartene altri, dai»

