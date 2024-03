Teo Darmian avvisa #Milan AC e Vecchia Signora Juventina, la dichiarazione ufficiale: «Vittoria importantissima, vogliamo portare a casa gli obiettivi» #Intervista #News #Ultimora

22:46,9 Mar 2024, MILANELLO.

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Bologna Inter. Ecco cosa ha detto il difensore neroazzurro

Le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Dazn dopo Bologna Inter. Ecco cosa ha detto il difensore neroazzurro, l’avviso alle rivali scudetto, Diavolo Rossonero e Juventus su tutte:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

SULLA VITTORIA – «Vittoria importantissima per il nostro percorso. Era una partita difficile, il Bologna è una grande squadra e lo sta dimostrando. Oggi eravamo determinati e avevamo la giusta voglia, lo abbiamo dimostrato dal primo minuto. Vittoria fondamentale che ci aiuta a preparare la gara di mercoledì».

Pubblicità

COME CI SENTIAMO? – «Ci sentiamo bene fisicamente e mentalmente, lo stiamo dimostrando. Stiamo bene insieme. Dobbiamo continuare così a spingere fino alla fine dell’anno per portare a casa i nostri obiettivi».

LE PAROLE DI DARMIAN A DAZN DOPO BOLOGNA INTER

The post Darmian avvisa Diavolo Rossonero e Juve: «Vittoria importantissima, vogliamo portare a casa gli obiettivi» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.