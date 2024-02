Teo Darmian a sorpresa: «Ecco l’allenatore che mi ha dato di più» #Intervista. Ma non è dell’Fc Internazionale

Pubblicità

Matteo Darmian è sicuro, il talento dell’Inter così su quale sia stato l’allenatore ad avergli dato di più, risposta particolare

Ospite dell’ex calciatore Andrea Ranocchia, Matteo Darmian si è così raccontato a Frog Talks. Al talento dell’Inter hanno chiesto (anche) quale fosse l’allenatore ad averlo segnato maggiormente.

INTER – «Sono stati tutti importanti, sembra una cosa da dire ma è la verità: c’è chi ti dà qualcosa in più sotto il profilo tattico, chi tecnico. Sceglierne uno non è facile però il salto l’ho fatto con Ventura: io venivo da Palermo e lui mi ha dato tante cose che anche oggi mi servono quotidianamente. Poi anche Conte, sia in Nazionale che all’Inter».

L’articolo Darmian a sorpresa: «Ecco l’allenatore che mi ha dato di più». Ma non è dell’Inter proviene da Inter News 24.