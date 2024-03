Tentativo a sorpresa, ecco l’approfondimento: affare Internazionale F.C.-Lazio S.S., 40 #milioni di euro

29 Mar 2024, 21:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Occhio di falco per il baby talento nerazzurro in prestito al A.C. Monza, ora è obiettivo della Lazio di Lotito nella nuova gestione Tudor fra offerta lanciata e controproposte Giornate sempre più miti e più vicine alla linea di demarcazione fra il #termine delle ostilità di #CampionatoSerieA e l’avvio della nuova fase di pianificazione per la … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Tentativo a sorpresa: affare Internazionale-Lazio, 40 milioni è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.