Telefonata Mister Inzaghi: Sandro Bastoni lo ha ammesso alla Procura FIGC! Cosa si rischia ora

Novità nel “caso” Bastoni-Inzaghi, la Procura ha sentito il difensore dopo la chiamata in Roma-Inter, ecco cosa è successo e cosa rischia

Continua a tenere banco il “caso” Bastoni-Inzaghi. Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale sarebbe arrivata ieri ad Appiano Gentile proprio per ascoltare il difensore nerazzurro dopo che il procuratore capo Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

Se inizialmente sembrava che sulla chiamata del tecnico dei meneghini le autorità avessero preferito sorvolare, ora (alla luce di alcune nuove notizie stampa), l’intento sembrerebbe cambiato. E Bastoni? A quanto pare il centrale avrebbe optato per una mini ammissione. Confermando quindi la chiamata nell’intervallo del match tra Roma ed Inter, ma non per scopi tecnici-tattico. L’ipotesi più probabile è ora quella di una mini multa per l’allenatore, ma a Milano sperano ancora nell’archiviazione.

L’articolo Telefonata Inzaghi: Bastoni lo ha ammesso alla Procura FIGC! Cosa si rischia ora proviene da Inter News 24.