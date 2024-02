Telefonata Mister Inzaghi: così ha salvato l’Fc Internazionale nell’intervallo! Svelato il contenuto della chiamata

Pubblicità

Telefonata Inzaghi: così ha salvato l’Inter nell’intervallo! Svelato il contenuto della chiamata da parte dell’allenatore nerazzurro

Questa la mattina La Gazzetta dello Sport svela il contenuto della telefonata dello squalificato Inzaghi che ha cambiato faccia alla sua Inter nell’intervallo del match con la Roma.

«I quinti, i quinti, i quinti!», strilla Simone Inzaghi nel corridoio sopra la tribuna stampa dell’Olimpico, lì dove è imprigionato causa squalifica. Nell’intervallo non può scendere negli spogliatoi come vorrebbe, ma la rimonta romanista nel primo tempo deve essere andata di traverso al tecnico interista, scattato dalla postazione improvvisata col telefono in mano: lo ascolta lo staff e di riflesso la squadra spiazzata dall’1-2 appena subito, e pure qualche cronista lì accanto. Visto come è andato il secondo tempo, certe parole devono aver toccato le menti e i cuori dei suoi: i famosi “quinti” cari a Simone, Darmian e Dimarco, si sono immediatamente alzati come ordinato dall’allenatore per telefono e hanno apparecchiato la rimonta.

