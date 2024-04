Tele#cronaca Udinese Internazionale F.C., chi espone il suo #punto di #vista la #Sfida su #Dazn #Esclusiva e NEWS

8 Apr 2024, 17:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#Dazn #Esclusiva e Sky hanno svelato a chi hanno affidato la tele#cronaca di Udinese-Internazionale, in programma questa sera alle 20:45 #Dazn #Esclusiva e Sky hanno svelato chi effettuerà la tele#cronaca di Udinese-Internazionale, in programma questa sera alle 20:45, sui propri canali. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani commenteranno la partita per l’emittente satellitare mentre Stefano Borghi e Marco […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Tele#cronaca Udinese Internazionale, chi espone il suo #punto di #vista la partita su #Dazn #Esclusiva e Sky proviene da Internazionale News 24.