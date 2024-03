Telecronaca Slavia Praga #Milan AC: chi commenta il #Big match dell’Eden Arena

12:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Telecronaca Slavia Praga-Diavolo Rossonero: ecco chi commenta il match dell’Eden Arena, valido per il ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League

La gara di questa sera tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League (calcio d’inizio alle 18.45) verrà trasmessa sia da Sky che da DAZN.

Per Slavia Praga-Diavolo Rossonero, DAZN punta sulla voce di Dario Mastroianni, mentre Sky Sport va sull’esperto Massimo Marianella accompagnato dall’ex calciatore Giancarlo Marocchi. In palio l’accesso ai quarti di finale di una competizione che è diventata l’obiettivo principale dei rossoneri in #campionato.

