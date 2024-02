Telecronaca Signora Juve Udinese: chi commenta il match dello Stadium

Stasera alle ore 20.45 la Juve di Allegri ospiterà l’Udinese di Cioffi all’Allianz Stadium, nella sfida che chiuderà la 24esima giornata di Serie A.

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, con la telecronaca affidata a Dario Matroianni, col commento tecnico a cura di Riccardo Montolivo, e da Sky Sport, con la coppia Marinozzi-Marocchi a curare il tutto.

