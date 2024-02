Telecronaca Rennes AC Milan: chi commenta il match del Roazhon Park

Telecronaca Rennes-Milan: ecco chi commenta il match del Roazhon Park, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League

Questo pomeriggio il Milan sarà di scena sul campo del Rennes per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, che partono dal 3-0 di San Siro, vogliono il pass per gli ottavi di finale. La gara sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi. Su Sky, invece, la coppia di telecronisti sarà formata da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

