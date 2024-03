Telecronaca #Milan AC Slavia Praga: chi commenterà il #Big match di San Siro

23:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Telecronaca Diavolo Rossonero Slavia Praga: chi commenterà il match di San Siro valido per gli ottavi di UEFA #Europa League

Il Diavolo Rossonero sfiderà in UEFA #Europa League lo Slavia Praga nella sfida valevole per gli ottavi di finale della competizione europea.

La telecronaca del match, che sarà visibile su Sky, saranno Federico Zancan con il commento tecnico di Aldo Serena. A bordocampo invece ci saranno Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini per commentare la sfida.

