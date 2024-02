Telecronaca Fc Internazionale-Atletico: chi commenta il match di Champions su NEWS e su Canale 5

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid si avvicina, ufficiale la telecronaca, ecco chi commenterà la Champions League su Sky e Canale 5

Inter-Atletico Madrid è il prossimo big match di Champions League. Questa sera a San Siro andrà infatti in scena il primo dei due incontri validi per gli ottavi di finale della competizione, davanti ad oltre 70’000 persone pronte a fare il tifo per una delle due compagni.

Proprio in previsione della gara sembra lecito dunque domandarsi su chi sarà incaricato di effettuare la telecronaca della sfida. Bene, la partita dei nerazzurri sarà per prima cosa visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Altrimenti si potrà seguire la partita anche su Canale 5 con in questo caso la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

L’articolo Telecronaca Inter-Atletico: chi commenta il match di Champions su Sky e su Canale 5 proviene da Inter News 24.