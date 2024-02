Telecronaca AC Milan Rennes: chi commenta il match di San Siro in Europa League

Telecronaca Milan-Rennes: ecco chi commenta il match di San Siro di questa sera valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League

Il Milan ospiterà questa sera il Rennes a San Siro nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, match cruciale per la stagione dei rossoneri anche in vista della sfida di ritorno in Francia. Il match sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

Pubblicità

Maurizio Compagnoni ed Aldo Serena racconteranno Milan-Rennes in telecronaca per Sky e TV8, mentre DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi.

Pubblicità

The post Telecronaca Milan Rennes: chi commenta il match di San Siro in Europa League appeared first on Milan News 24.