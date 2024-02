Tedesco non vede l’ora di affrontare l’Italia: «Partita speciale, adoriamo questo tipo di sfide »

Il CT del Beglio, Domenico Tedesco, ha commentato a VTM News il sorteggio di Nations League che vede tra le avversarie l’Italia

Le parole del CT del Beglio, Domenico Tedesco a VTM News sul sorteggio di Nations League che vede tra le avversarie l’Italia. Il match sarà anche l’occasione del derby tra giocatori del Milan ed ex rossoneri:

GIRONE – «È un girone difficile, ma siamo contenti di giocare contro questi avversari. Sarà una sfida, i calciatori adorano questo tipo di partite e anche gli allenatori. Sono gare difficili, ma dobbiamo ancora giocare certe partite internazionali, quindi è meglio affrontare avversari forti. I Diavoli Rossi non vedono l’ora di giocare contro la Francia, quindi andrà bene»

AFFRONTARE L’ITALIA – «Ovviamente è speciale per me. Mentirei dicendo che non lo è. La mia famiglia italiana è una grande sostenitrice della Nazionale, ma sono convinto che sarà per il Belgio nei due giorni in cui giocheremo contro l’Italia. È famiglia. Ovviamente mi supportano»

NATIONS LEAGUE – «Certo che la prendo sul serio, possiamo vincere un premio. È una competizione completa con fase a gironi, quarti di finale e fase finale. Bella. È ufficiale ed è una sfida»

