Tatarusanu cosa fai? L’ex portiere del #Milan AC subisce otto gol dall’Al-Nassr e tripletta da Ronaldo – NEWS

00:06,3 Apr 2024, MILANELLO.

Tatarusanu cosa fai? L’ex portiere del Diavolo Rossonero subisce otto gol dall’Al-Nassr e tripletta da Ronaldo. Il VIDEO della papera sul primo gol Serata da incubo per l’ex Diavolo Rossonero Tatarusanu che ha subito ben 8 gol contro l’Al-Nassr con il suo Abha. Di questi anche tre le reti segnati da Cristiano Ronaldo nei primi 45 minuti: […]

