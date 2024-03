Tashjian #Milan AC, il preparatore annuncia, la dichiarazione ufficiale: «Onorato di lavorare con un #TopClub così storico» #Intervista #News #Ultimora

13:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Tashjian Diavolo Rossonero, il preparatore annuncia: «Onorato di lavorare con un #club così storico». Le parole su LinkedIn Steve Tashjian sarà un nuovo preparatore atletico del Diavolo Rossonero, voluto fortamente da Zlatan Ibrahimovic. In un post su LinkedIn pubblicato due settimane fa, il preparatore si auto annunciava al mondo rossonero. PAROLE – «Sono lieto di annunciare che […]

