Taremi sbarca a Ac Milano per le visite: bufera tra i tifosi

Dopo le visite svolte in gran segreto nella giornata di ieri da Piotr Zielinski, 24 ore più tardi l’Inter si appresta a definire anche la pratica Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, infatti, è atterrato nelle scorse ore a Linate e questa mattina sosterrà il consueto iter medico con il club nerazzurro presso l’Humanitas di Rozzano.

Come il polacco, anche il centravanti si libererà la prossime estate a costo zero in virtù della scadenza di contratto con il Porto ed ha già raggiunto un accordo con l’Inter. Taremi, rientrato in anticipo dalla Coppa d’Asia dopo la sconfitta dell’Iran in semifinale con il Qatar, siglerà un biennale con opzione per il terzo da 3 milioni di euro netti a stagione.

La notizia delle sue visite a Milano, che si era già diffusa nelle scorse ore, non è stata tra l’altro gradita dai suoi attuali tifosi portoghese. Sui social sono infatti piovute minacce nei suoi confronti, lasciando presagire che i prossimi e ultimi mesi con la maglia del Porto non saranno affatto semplici.

