Taremi, l’Fc Internazionale spinge per l’iraniano: spunta un clamoroso indiscrezione sul AC Milan

Taremi, l’Inter spinge per l’iraniano: spunta un clamoroso retroscena sul Milan relativo all’affare sfumato in estate col Porto

Mehdi Taremi, ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero a giugno. I nerazzurri spingono per il suo arrivo dato lo scarso rendimento di Sanchez e Arnautovic. L’unica chance di un suo eventuale arrivo sarebbe la cessione di Sanchez (sul cileno alcune sirene arabe).

Intanto, come riferisce Calciomercato.com, spunta un retroscena legato ai rossoneri. Per il diavolo l’attaccante del Porto non è più un obiettivo dopo quanto successo in estate: la dirigenza «non ha gradito il comportamento tenuto dal ragazzo la scorsa estate quando, al momento della firma, si presentò con un mandato di 7 giorni firmato a un procuratore vicino al Porto e che non era stato parte attiva nella negoziazione tra le società».

