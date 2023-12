Taremi Fc Internazionale, possibile colpo per l’estate: i dettagli

Taremi Inter, possibile colpo per l’estate: i dettagli sulla situazione di mercato che potrebbe portare l’iraniano in Italia

Si monitora la situazione Mehdi Taremi, da mesi ormai, obiettivo numero 1 per l’attacco dell’Inter, in vista del prossimo mercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, difficile anticipare la concorrenza per portarlo in nerazzurro già a gennaio, indi per cui, la società starebbe imbastendo la trattativa per riuscire a chiudere per l’iraniano in estate, quando andrà in scadenza con il Porto.

L’articolo Taremi Inter, possibile colpo per l’estate: i dettagli proviene da Inter News 24.