Taremi Fc Internazionale, l’ex allenatore: «L’attaccante perfetto per Mister Inzaghi, fidatevi» #Intervista

L’ex commissario tecnico dell’Iran, Branko Ivankovic, ha detto la sua su Mehdi Taremi, prossimo colpo dell’Inter per l’estate

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Branko Ivankovic, ex ct dell’Iran, ha detto la sua su Mehdi Taremi, colpo preannunciato del calciomercato Inter per l’estate.

TAREMI – «Fidatevi: Mehdi è l’attaccante smart perfetto per Inzaghi. Quando sento parlare di Taremi la prima cosa che mi viene in mente è la sua intelligenza fuori dal comune. Mehdi è un grande professionista, partito dalle leghe minori e arrivato fino alla Champions League. Personalmente non conosco molti calciatori in grado di adattarsi a campionati, moduli e stili di gioco diversi come fa lui. Per un tecnico come Inzaghi, che punta alla compattezza della squadra, diventerà immediatamente un tassello fondamentale».

