Taremi Fc Internazionale, fumata bianca vicina? Il piano dei Inter: TUTTI i dettagli

Taremi Inter, fumata bianca vicina? Il piano dei nerazzurri: TUTTI i dettagli. Ecco cosa manca per la chiusura della trattativa

Come appare ormai chiaro da settimane, Mehdi Taremi presto si accorderà con l’Inter per approdare in nerazzurro in estate a parametro zero, dopo che a giugno il suo contratto che lo lega al Porto scadrà. I dirigenti di Viale della Liberazione hanno superato la concorrenza ed ottenuto il sì da parte dell’iraniano.

Come riferisce Sky Sport, l’accordo si concretizzerà al termine della Coppa d’Asia, competizione nella quale il calciatore è impegnato in questo momento con il suo Iran. Dopodiché sarà pronto per trasferirsi a Milano a luglio a parametro zero.

