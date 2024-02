Taremi Fc Internazionale, Conceicao: «Ha un contratto con noi, serve rispetto» #Intervista

Pubblicità

Taremi ha rimandato le visite mediche con l’Inter e Conceicao ha parlato del futuro del proprio attaccante

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato del futuro di Taremi, sempre più promesso sposo dell’Inter. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

RICORDO – «Non lavoro all’aeroporto, non so che aerei ci fossero… Taremi ha un contratto fino a giugno e rispetta la società, è davanti a Hulk per numero di gol con meno partite. Non possiamo dimenticarci il percorso che ha fatto con noi. Bisogna avere rispetto perché lui ha rispetto per il club, tornato dalla trasferta in Coppa d’Asia era disponibile per gli allenamenti e per giocare ad Arouca. Non c’è nessuno che abbia un sentimento più forte nei confronti del club e se sentissi che un giocatore non è impegnato non sarebbe con me. Non ci faccio caso perché amo il Porto, non dico male del Porto gratis. Ci sono giocatori che hanno lavorato in modo esemplare fino all’ultima giornata, è un ottimo professionista».

L’articolo Taremi Inter, Conceicao: «Ha un contratto con noi, serve rispetto» proviene da Inter News 24.