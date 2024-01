Taremi AC Milan, quanti no all’Arabia: il giocatore vuole continuare in Europa

Taremi Milan, quanti no all’Arabia: il giocatore vuole continuare in Europa. Le ultime sul giocatore verso gennaio

Uno dei nomi più caldi nella sessione estiva fu quello di Taremi accostato a Inter e al mercato Milan.

Il giocatore in forza al Porto, secondo quanto riportato da TMW, sta continuando a rifiutare le offerte dall’Arabia Saudita. La sua volontà è quella di continuare a giocare in Europa con i nerazzurri che sono pronti all’assalto ma in estate a parametro zero e non a gennaio. I rossoneri osservano.

