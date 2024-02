Taremi AC Milan, niente da fare per i rossoneri: deciso il futuro dell’attaccante iraniano

Taremi Milan, niente da fare per i rossoneri: deciso il futuro dell’attaccante iraniano, trattato dal Diavolo

È definitivamente tramontata l’ipotesi Milan per Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, trattato dai dirigenti rossoneri nel corso dell’ultima sessione estiva, ha scelto di vestire la maglia dell’Inter.

Per Taremi, che si svincolerà dal Porto a fine stagione, è pronto un contratto un contratto fino al 2026 con opzione per un’ulteriore stagione. Già fissate le visite mediche.

