Taremi AC Milan: l’Fc Internazionale è pronta a soffiarlo ai rossoneri. Il piano dei Inter sul futuro dell’attaccante del Porto

Taremi Milan: l’Inter è pronta a soffiarlo ai rossoneri. Il piano dei nerazzurri sul futuro dell’attaccante del Porto. Le ultime

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter è ancora interessata a Mehdi Taremi e ha un piano per portarlo in nerazzurro in vista della sessione estiva di calciomercato.

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro fra la dirigenza nerazzurra e un intermediario dell’attaccante iraniano, che piace anche al Milan. Inoltre, quest’estate sarà svincolato a parametro zero dal Porto e dal primo luglio le norme vigenti in Portogallo potrebbero consentire a Taremi di diventare comunitario.

