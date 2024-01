Taremi AC Milan: CLAMOROSA svolta nella trattativa! È fatta con questa club

Taremi Milan: CLAMOROSA svolta nella trattativa! È fatta con questa squadra di Serie A. Le ultime

Serata di sorprese per quanto riguarda il calciomercato.

Come riportato da Fabrizio Romano l’obiettivo dei rossoneri in estate Mehdi Taremi si trasferirà in questa sessione di mercato all’Inter. Dopo la Coppa d’Asia verrano limati gli ultimi dettagli e poi firmerà un contratto biennale.

