Taremi AC Milan, cancellate le visite mediche con l’Fc Internazionale! Cosa sta succedendo

Taremi Milan, cancellate le visite mediche con l’Inter in programma per la giornata di oggi! Cosa sta succedendo

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Mehdi Taremi, ormai ex obiettivo del calciomercato Milan che ha scelto di vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione.

Per oggi erano in programma le visite mediche che però, stando a quanto riportato da Sky Sport, sono state rinviate. L’affare per i nerazzurri pero non è a rischio: semplicemente si è scelto di non creare problemi all’iraniano e fargli svolgere le visite mediche più avanti in segreto.

