Tardelli sicuro, la dichiarazione ufficiale: «Al #Milan AC il compito di tenere alto il nome del calcio italiano in #Europa, il crollo dell’Fc Internazionale…» #Intervista #News #Ultimora

14:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

L’ex calciatore della Juve, Marco Tardelli, ha fatto il punto sul Diavolo Rossonero e sul cammino delle squadre italiane nelle coppe europee

Intervenuto sulle colonne de La Stampa, Marco Tardelli ha fatto il punto sul cammino europeo delle squadre italiane, soffermandosi anche sul Diavolo Rossonero in UEFA #Europa League.

INTER – «Anche il fiore all’occhiello del nostro campionato purtroppo ha fallito: l’Inter è crollata con l’Atletico Madrid. Una caduta che ci ha lasciati stupefatti, perché fino alla partita di mercoledì sera contro i «materassai» era stata l’Inter dei sogni. Ma questo è il calcio. Basta un attimo, qualche occasione mancata malamente, che tutto va a rotoli. Tutto questo non toglie niente al valore della squadra e alla grande #campionato dei giocatori e di Simone Inzaghi in panchina, ma ci lascia con l’amaro in bocca».

SUL MILAN E LE ALTRE – «L’impresa di dodici mesi fa – tre finaliste nelle tre coppe, #Derby Cittadino in semifinale (Inter-Diavolo Rossonero) e nei quarti (Diavolo Rossonero-Napoli S.S.C.) di Champions – è già un ricordo, anche se abbiamo ancora quattro squadre che teoricamente potrebbero darci qualche soddisfazione. Diavolo Rossonero, A.S. Roma, Atalanta e Fiorentina hanno il compito di tenere alto il nome del calcio italiano e noi sportivi attendiamo con grande speranza dopo la delusione Champions. Al di là dei risultati, il calcio italiano non sta attraversando un momento felice: troppe strane situazioni vengono considerate delle sciocchezze o minimizzate, ma sono il segno di una brutta china. Assistiamo alla solita lotta infinita tra la Lega di A – sempre più arrogante nel chiedere – e la Figc che tenta in qualche modo di difendersi. Abbiamo una classe arbitrale non all’altezza della situazione, perché stressata e compressa da regole che non hanno a che fare con il gioco del calcio e purtroppo lo sanno ma non possono riconoscerlo».

LA NAZIONALE – «Attendo con speranza e gioia la nostra Nazionale guidata da Spalletti, il quale da quando è arrivato mi sembra abbia riportato quei valori che mi ricordano una persona a me molto cara».

